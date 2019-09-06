Липецк, 6 сентября, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Плановые тренировочные полёты 6 сентября прошли в Липецкой области без происшествий, ни один самолёт на них не пострадал. Об этом сообщил портал MK.RU со ссылкой на дежурного оперативного штаба Липецкого авиацентра.

Mil.ru Су-34

По информации издания, данные о столкновении двух истребителей Су-34 не соответствуют действительности. Вся участвовавшая в полётах техника находится на земле, без повреждений. Военные заверили, что информацию о ЧП скрывать бы не стали.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее портал «Рен ТВ» сообщил о столкновении двух истребителей в воздухе над Липецкой областью, которое якобы произошло из-за потери визуального контакта и привело к повреждению обоих самолётов.