Москва, 6 сентября, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Сообщения о якобы проработке правительством нового повышения пенсионного возраста являются бредовыми. Об этом заявил источник в аппарате правительства, который отреагировал на слова депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) о подготовке такой реформы.

Виктор Васнецов. Старик нищий (фрагмент). 1874

Предположения депутата Рашкина нельзя назвать иначе, чем «полным бредом», заявил собеседник «Интерфакса».

О возможном повышении до 70 лет возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин Рашкин ранее рассказал «Независимой газете». Парламентарий отметил, что в правительстве создана рабочая группа, которая «на сто процентов та же», что и готовившая первый этап повышения пенсионного возраста. Сослаться на какие-либо документы он не смог.

Как сообщало ИА REGNUM, закон об изменении пенсионной системы президент РФ Владимир Путин подписал 3 октября 2018 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин бы изменен с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.

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