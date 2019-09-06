Нижнекамск, Татарстан, 6 сентября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. На городском кладбище Нижнекамска к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне появится братская могила. Об этом заявил глава города Айдар Метшин, сообщили ИА REGNUM в администрации Нижнекамского района республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

Ранее поисковики города обнаружили в деревне Липенка Псковской области захоронение бойцов 80-го Отдельного лыжного батальона, который был сформирован в Казани в декабре 1941 года из жителей Татарии, Башкирии. Бой, в котором погибли воины, начался в конце января 1942 года. Из-за дальнейшего наступления войск противника на поле остались тела солдат, которых не успели захоронить. Жители деревни вспоминали, что погребли солдат гораздо позже, когда войска противника отступили.

Фундамент братской могилы планируется заложить до наступления холодов, а весной начнутся основные работы.

«Мы должны привести в порядок не только территорию кладбища, но и архивировать имеющиеся бумажные документы и создать электронную базу захоронений», — сказал Метшин. Он добавил, что после возведения братской могилы будет обустроен центральный вход и высажены 1,2 тыс. деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны из Татарии на фронт ушли порядка 700 тыс. жителей, только половина из них вернулась домой. Жители региона внесли свой вклад в победу не только на поле боя, но и в тылу, так как республика поставляла свыше 600 видов военной продукции, а каждый шестой самолёт производился в Татарии. Только один Казанский пороховой завод поставил на фронт свыше 100 тыс. тонн пороха.