Абакан, 6 сентября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Кедр, который является одним из символов Хакасии, требует особой охраны, считает министр природных ресурсов и экологии республики Сергей Арехов. Он предложил занести кедр Красную книгу региона, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в минприроды Хакасии.

Кедр

В министерстве также уточнили, что эту тему необходимо вынести на общественное обсуждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года стало известно, что в Хакасии после проверок соблюдения лесопользователями условий договоров по аренде лесных участков для заготовки древесины возбудили ряд уголовных дел.

Читайте также: В ходе проверок в лесах Хакасии уже возбуждён ряд уголовных дел