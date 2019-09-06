Судак, Крым, 6 сентября, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Третий этап молодежного форума «Таврида» начнется в Судаке 10 сентября 2019 года. Проект расширится до арт-резиденции, сообщает пресс-служба форума 6 сентября.

Пресс-служба «Тавриды» Танцевальное выступление

По словам руководителя форума Сергея Першина, третий этап (по 5 октября 2019 года) «Тавриды» пройдет в формате арт-резиденции, без четкого расписания программы. Таким образом руководство проекта хочет дать участникам, экспертам и партнерам больше свободы для реализации творческих планов.

Первой сменой этапа (и тринадцатой — всего форума) станет танцевальная. В Судаке (республика Крым) соберутся хореографы и танцоры различных направлений (от классики до джаз-фанка), чтобы оттачивать свое мастерство, репетировать и представлять публике и друг другу новые номера. В программе смены — тематические кинопоказы и мастер-классы. Смена завершится 16 сентября 2019 года: накануне закрытия состоится дискотека и объявление победителей грантового конкурса.

Пресс-служба «Тавриды» Танцевальное выступление

В проведении образовательной программы смены примут участие Музыкальная академия Матвиенко «М.А.М.А», студия танца «Марта» и балетная школа Илзе Лиепы. Всего планируется более 200 участников из разных регионов Российской Федерации.

Молодежный форум деятелей культуры и искусства «Таврида» проходит в пятый раз в Крыму. Проект превращается в арт-кластер, состоящий из резиденции, форума и фестиваля. Фестиваль творческих сообществ «Таврида — Арт» завершился в конце августа 2019 года.

Читайте также: На фестивале «Таврида — АРТ» раздали 86 млн рублей на молодежные проекты