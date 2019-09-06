Махачкала, 6 сентября, 2019, 13:58 — ИА Регнум. В Дагестане накопился большой долг по арендной плате за пользование республиканским имуществом. Его сумма на 1 июля 2019 года превысила 931 млн рублей. Большая часть задолженности приходится на ООО «Газпромгазораспределение Дагестан». По данным минимущества республики, она составляет 614 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ситуация по долгам за арендную плату была обсуждена на совещании в администрации главы и правительства Дагестана под председательством вице-премьера Екатерины Толстиковой. Были названы меры, которые предприняли в правовом управлении минимущества для решения проблемы. Так, должникам было направлено 343 претензии по 440 договорам аренды на сумму 864,8 млн рублей. К 1 июня полностью погасили долги 466 арендаторов на сумму 52,7 млн рублей, что не может удовлетворять власти региона.

По итогам совещания было решено поручить минсельхозпроду и минимуществу Дагестана скорректировать порядок предоставления субсидий для крупных арендаторов, которые получают помощь из бюджета республики, предоставляя справку об отсутствии задолженности по налогам и платежам во внебюджетные фонды.

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