Киев, 6 сентября, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Белорусcия не усиливала безопасность на своей границе с Украиной, несмотря на заявление президента Александра Лукашенко, сообщило сегодня, 6 сентября, украинское госинформагентство «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко. Поле

Напомним, что 3 сентября на конференции по вопросам терроризма Лукашенко заявил, что закрыл «наглухо» границу с Украиной.

«Со своими братьями, близкими людьми, полностью закрыть границу. Наглухо. Еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас с давних времен был врагом номер один. А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо», — заявил президент Белоруссии, уточнив, что такое решение принято, потому что в РБ якобы хлынул поток оружия.

Украинский официоз решил проверить, как реализовано заявление Лукашенко на практике. Выяснилось, что украинско-белорусская граница работает в штатном режиме, никаких дополнительных проверок здесь нет.

«Украинские пограничники не фиксируют скопление очередей граждан и транспорта на выезд из Украины в направлении Беларуси, которые были бы связаны с пристальной работой белорусских пограничников, исходя из заявлений белорусской стороны. Мы также не фиксируем увеличение отказов гражданам в пересечении границы пограничниками Беларуси», — заявил журналистам представитель пограничного ведомства Украины Андрей Демченко.

Также пограничники заявили, что вопреки заявлениям Лукашенко, не фиксируют увеличение количества попыток незаконного перемещения оружия. По их информации, всего с начала 2019 г. на границе с Белоруссией выявлено «почти 40 единиц оружия», более чем на 40% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Но при этом 20 единиц обнаруженного оружия пытались провезти именно на Украину, отметили в ведомстве.