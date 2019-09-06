Брест, Белоруссия, 6 сентября, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Белоруссии пока трудно соревноваться с крупными странами, однако с Россией или Украиной республика вполне могла бы организовать совместную Олимпиаду. Об этом сегодня, 6 сентября, в ходе рабочей поездки в Брест заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«С украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы», — приводит агентство БЕЛТА слова главы государства.

По словам белорусского лидера, в России и на Украине есть спортивные объекты, которых не хватает в Белоруссии. Так, к примеру, в РФ создана вся инфраструктура под футбол.

«Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Белоруссии — с помощью россиян или украинцев», — уточнил Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, что в июне 2019 года республика принимала у себя II Европейские игры.