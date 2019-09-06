Москва, 6 сентября, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Центробанк РФ 6 сентября снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2−4,7 до 4,0−4,5%, сообщается на сайте регулятора.

Picasaweb.google.com Центральный банк Российской Федерации

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Отмечается, что в дальнейшем, в частности в 2020 году, годовая инфляция в России останется вблизи 4%.

В настоящее время в стране продолжается замедление инфляции. Годовой темп роста потребительских цен в августе 2019 года снизился до 4,3% (с 4,6% в июле 2019 года).

Годовая инфляция в августе также снизилась и составила 4,3% после 4,5% в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минэкономразвития, в России по итогам 2019 года инфляция может составить 3,6−3,8%.

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