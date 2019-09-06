Новосибирск, 6 сентября, 2019, 13:45 — ИА Регнум. В Новосибирске на площадке аэропорта «Толмачёво» сегодня, 6 сентября, прошла рабочая встреча, на которой губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с генеральным директором ФГУП «Почта России» Николаем Подгузовым строительство крупного логистического почтового центра (ЛПЦ), сообщает корреспондент ИА REGNUM. Во встрече приняли участие также члены правительства региона и генеральный директор АО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области проконтролировал ход строительства крупного логистического почтового центра в Толмачёво

Андрей Травников побывал на площадке будущего центра и ознакомился с ходом строительства. Он высоко оценил темпы и масштабы строительства и подчеркнул, что губернаторы соседних областей уже выражают заинтересованность в пользовании мощным авиационным хабом «Толмачёво» для экспортных поставок продукции за рубеж.

«Уже сегодня мы ведём переговоры с предпринимателями Новосибирской области, с различными партнёрами федерального уровня для того, чтобы наработать будущие коммерческие связи, которые будут полезны «Почте России» при загрузке мощностей центра, — сказал Андрей Травников. — Необходимо, чтобы действительно был не просто эффект от использования производственной единицы «Почты России» в её большой корпоративной системе, но и эффект для региона в целом».

Запустить логистический почтовый центр в Новосибирской области планируется в 2020 году. Он будет находиться на территории международного аэропорта «Толмачёво» и сможет обслуживать 11 млн жителей сибирского региона.

Размещение его на территории аэропорта позволит осуществлять выгрузку почтовых отправлений с бортов прилетевших самолётов напрямую. Это сократит время на транспортировку. Сортировка будет осуществляться для 3,5 тыс. почтовых отделений. Оборудование, которым будет оснащён хаб, позволит обрабатывать более 1 млн почтовых отправлений в сутки, в том числе более 280 тысяч посылок и международных мелких пакетов. В зону обслуживания центра войдут Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край и Алтай.

По словам генерального директора ФГУП «Почта России» Николая Подгузова, запуск логистического почтового центра позволит обеспечить рабочими местами около 1,3 тыс. жителей области. Логистический хаб будет отличаться высокой степенью автоматизации процессов и возможностью производить как импортно-экспортные операции по отправке посылок, так и отправку товаров по заказам клиентов через российские онлайн-магазины со специально выделенных складских зон.

«Безусловно, этот проект поднимет нашу роль на ещё более высокий уровень. Этот проект — хороший пример ГЧП федерального уровня, — отметил в свою очередь генеральный директор АО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич. — К этому объекту достаточно хорошо синхронизировали сроки федерально-государственной программы по реконструкции аэродрома. Надеемся, что к концу 2020 года перед зданием появится серьёзный грузовой перрон с централизованной заправочной системой. Тогда мы станем серьёзным грузовым хабом мирового уровня с развитой инфраструктурой и с большим потенциалом роста».

Новосибирский центр станет ключевым объектом в Сибирском федеральном округе по обработке всех потоков почты из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Японии. Площадь ЛПЦ — более 46 тыс. кв. м. Он будет оснащён самым современным почтообрабатывающим оборудованием.

На площадке строительства центра уже установлено 100% металлоконструкций будущего логистического хаба, смонтировано 98% стеновых панелей, ведётся монтаж кровли. В ближайшее время строители приступят к монтажу внутренних инженерных систем.