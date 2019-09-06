Киев, 6 сентября, 2019, 13:38 — ИА Регнум. С 1 января 2020 года транзит российского газа по территории Украины будет полностью прекращен, и в этом году новый контракт между сторонами подписан не будет, — заявил украинский эксперт по энергетике Михаил Гончар.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Свое мнение эксперт выразил в комментарии «Экономической правде», материал опубликован сегодня, 6 сентября.

«Газпром над этим (прекращением транзита) системно работает и не скрывает этого, заявил Гончар.

Вместе с тем эксперт дал понять, что ситуация для Украины совершенно не безнадежная и выход «очевиден».

«Нафтогаз» это уже делает: максимизирует запасы газа в хранилищах, чтобы пройти зимний период без импорта. А после прохождения зимнего сезона позиция Газпрома изменится… За три месяца зимы они не выведут «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» на проектную мощность, им понадобится еще несколько лет», — заявил Гончар.

По его словам, после завершения зимнего сезона Киев будет говорить с российской стороной, «исходя из других переговорных позиций».

Гончар также заявил, что условия Украины для подписания нового контракта «хорошо известны» и «мы не намерены от нее отходить»:

«Контракт подписывается на основе европейского законодательства, минимальный объем транзита должен составлять 60 млрд кубометров газа, и еще 30 млрд — дополнительная опция, которая бронируется на случай роста спроса на европейском рынке».

Стоит отметить, что, несмотря на это «мы», есть сомнения, что позицию Гончара можно считать соответствующей позиции нынешнего украинского правительства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее предполагалось, что на будущей неделе (9−13 сентября) представители Украины, России и Европейской комиссии обсудятдату и место проведения трехсторонних переговоров по транзиту российского газа.

«Мы предварительно до этого договаривались о том, что такая встреча будет в сентябре. Сейчас должны конкретно договориться по дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны, и о месте встречи», — заявил российский министр энергетики Александр Новак.

О своей готовности принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце заявил и новый министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Также Оржель заявил, что его ведомство намерено в ближайшее время выбрать наиболее оптимальную модель выделения оператора газотранспортной системы из структуры НАК «Нафтогаз Украины», чтобы быть максимально подготовленным к переговорам с Россией.