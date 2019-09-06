Вашингтон, 6 сентября, 2019, 13:25 — ИА Регнум. iPhone XR от Apple вышел на первую строчку в рейтинге продаж 2019 года. Об этом 6 сентября сообщил портал MSPoweruser со ссылкой на аналитическую компанию IH Markit Technology.

IPhone XR

Таким образом, устройство Apple опередило более дешевый Samsung Galaxy A10, котрый занял в списке вторую позицию. В топ-5 также вошли Samsung Galaxy A50, iPhone 8 и китайский Xiaomi Redmi 6A.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Apple впервые с 2016 года выпустит бюджетный iPhone. Ожидается, что новый смартфон под названием iPhone SE компания представит весной 2020 года.