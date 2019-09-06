Брест, Белоруссия, 6 сентября, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 6 сентября посетил Брест по случаю 1000-летия города. Он поинтересовался социально-экономическим развитием региона и заслушал доклады местных чиновников, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Рабочая поездка в Брест

Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия нового путепровода — Западного обхода Бреста, построенного с опережением графика на два месяца. Он отметил важность объекта в контексте «нового Шёлкового пути».

Руководитель республики пообщался с избранными представителями трудовых коллективов и зачитал доклад на торжественном мероприятии в центре города, посвящённом празднованию местного юбилея. Он подарил жителям города экземпляр Брестской или так называемой Радзивилловской Библии, сказав: «В Год малой родины эта вечно живая книга возвращается домой. Наши предки считали, что город, в котором издавалась Библия, находится под особой защитой небес. Его никогда не смогут сокрушить ни время, ни люди. Преподнося вам этот дар, я помню, что это стало возможным благодаря вашим предпринимателям, которые за собственные деньги приобрели и привезли на родину этот великий подарок».