Анкара, 6 сентября, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Заявление президента Турции имеет сразу несколько адресатов — от властей США до руководства России, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в пятницу, 6 сентября, комментируя высказывания Реджепа Тайипа Эрдогана о беженцах.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Как сообщалось ранее, Эрдоган заявил, что если на севере Сирии не будет создана «зона безопасности» и если западные страны не окажут Турции ранее обещанную помощь, то западные границы Турции будут открыты и беженцы смогут направиться в ЕС.

«Заявление президента Турции о готовности направить новый поток беженцев в Европу имеет, на мой взгляд, несколько адресатов.

Один из них — это США, тем более что прозвучало данное заявление после поездки Эрдогана в Россию. Анкара посылает Вашингтону сигнал, что и собственно в Сирии, и в отношениях с Москвой в широком смысле, и в давлении на Европу, и в других делах она всё ещё может быть ему полезна. Вдумайтесь только: насколько Дональду Трампу с его стеной на границе с Мексикой сегодня на руку эта турецкая миграционная угроза европейцам!

Далее, Эрдоган вновь давит на ЕС. Причины и мотивы этого давления известны: Анкара хотела бы иметь другие, чем сегодня, отношения с Брюсселем, с европейскими «грандами», но те глухи к её пожеланиям. Значит, надо давить на самое больное и для Европейского союза, и для всех европейцев место.

Очевиден для меня в заявлении Эрдогана и сигнал руководству России. Эрдоган ясно даёт понять, что сотрудничество Турции с нашей страной в Сирии далеко не безусловно, что, как говорится, не мытьём, так катаньем он намерен добиться своего: создания на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы, и полного турецкого контроля над ней. Это его новый вызов поддерживаемому нами Дамаску и концепции сохранения территориальной целостности Сирии.

Думаю также, что президент Турции исходит из того, что у нашей страны в данном случае присутствует двойной интерес: это и собственно развязка сирийского узла, и перспективы Европы сохраниться в качестве одной из ведущих сил современной политики. Новый массированный поток беженцев ещё более ослабит Европу, спровоцирует в ней ещё большие трения и конфликты, — это факт. Россия же продолжает иметь в виду Европу в качестве своего важного, альтернативного США, партнёра на долгосрочную перспективу, и ей дальнейшее разрушение Европы не выгодно», — отметил Михаил Демурин.