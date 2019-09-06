Волгоград, 6 сентября, 2019, 13:10 — ИА Регнум. В Волгограде перед судом предстанет предприниматель, который «простил» зарубежным партнёрам более 52 млн рублей. Бизнесмен оплатил поставку продуктов питания, однако контракт в полном объёме выполнен не был, волгоградец же не предпринял никаких мер к возврату денег, сообщили 6 сентября в пресс-службе Южной транспортной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Уголовное дело возбудили после проверки ООО «КРЕОН» на предмет соблюдения требований валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Как выяснили в Волгоградской транспортной прокуратуре, 29-летний бывший директор компании заключил контракт с иностранной организацией на поставку товаров на 200 млн рублей. Фактически соглашение выполнено не было, и свыше 52 млн рублей не вернулись на счёт организации. В установленный законом срок бизнесмен не принял каких-либо мер по возврату денег в Россию.

Возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей