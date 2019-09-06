Екатеринбург, 6 сентября, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Екатеринбургский драмтеатр начнут реконструировать летом 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

(сс) Anagoria Свердловский государственный академический театр драмы

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина заявила агентству, что сейчас уже разрабатывается проектно-сметная документация под будущие работы. Планируется, что реконструкции подвергнется фойе, входная группа и фасад театра.

Чиновница подчеркнула, что работы придётся делать не в театральный сезон — это, считает министр, не позволит учреждению полноценно функционировать.

Напомним, ранее Светлана Учайкина опровергла, что Драмтеатр будут сносить. Слухи о возможном демонтаже появились после заявления вдовы экс-президента РФ Наины Ельциной, которая сказала, что Драмтеатр когда-нибудь снесут, чтобы построить парк.