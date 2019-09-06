Москва, 6 сентября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. В Госдуме рады освобождению футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО и желают им вернуться в большой спорт, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«Считаю, что освобождение Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО является гуманной мерой. За время, которое спортсмены находились под стражей, они, на мой взгляд, продемонстрировали раскаяние в содеянном. Думаю, что футболисты получили урок на всю жизнь. Желаю им вернуться в большой спорт», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Важно и то, чтобы вся эта история стала хорошим уроком для молодежи, говорит парламентарий.

«Никакие деньги, связи и слава не могут быть оправданием для совершения противоправных действий в отношении кого бы то ни было», — указал он.

Парламентарий напомнил, что освобождение по УДО устанавливает для освобождаемого испытательный срок, нарушение которого ведёт к возвращению наказания.

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«Поэтому, конечно, им надо быть теперь максимально внимательными и следить за своими действиями не только на футбольном поле. Предупреждения с желтой и тем более с красной карточкой точно не пройдут», — заявил Свищев.

Осенью 2018 года футболисты — нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев — стали участниками двух потасовок, в которых пострадали водитель журналиста Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак.