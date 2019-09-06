Санкт-Петербург, 6 сентября, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО злоумышленника, который устроил стрельбу из пневматической винтовки по территории детского сада. В результате пострадал взрослый мужчина. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В полицию Петербурга 4 сентября сообщили о стрельбе по окнам детского сада на Ириновском проспекте. В подъезде соседнего дома был задержан мужчина 1980 года рождения. Как установлено, он стрелял из пневматической винтовки из окна своей квартиры.

«В результате его действий пострадал находившийся на территории детского сада мужчина 1976 года рождения, который после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии, отпущен», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, но осознавал, что на детских площадках детсада №27 находятся малолетние дети и другие граждане, когда произвел из окна 4-го этажа не менее двух выстрелов из нарезной пневматической винтовки ИЖ-38С и попал в человека.

Как сообщили в судебной пресс-службе Петербурга, злоумышленник арестован по 3 октября 2019 года. Следствие продолжается.