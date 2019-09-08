Пермь, 8 сентября, 2019, 06:05 — ИА Регнум. В Пермском крае сегодня, 8 сентября, проходят выборы депутатов местного уровня. На 08:00 местного времени (06:00 мск) открылись все 584 избирательных участка.

Владимир Сачков. Выбирайте достойных! 1957

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме, в течение дня на участках будут работать более 400 наблюдателей. Все они — представители Общественной палаты Прикамья.

Напомним, на территории региона проходят 23 избирательные кампании. На пост депутатов муниципального уровня претендуют 1114 зарегистрированных кандидатов: 828 — представители семи политических партий, 286 человек — самовыдвиженцы.