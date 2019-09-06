Киев, 6 сентября, 2019, 12:41 — ИА Регнум.

Facebook.com/zelenskiy95 Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда «обрушивают систему международной поддержки страны». Об этом 6 сентября написал на своей странице в Фейсбук политтехнолог и телеведущий канала «Прямой» (принадлежит пятому президенту Петру Порошенко) Тарас Березовец, комментируя готовность Киева обменять бывшего начальника ПВО бригады ДНР Владимира Цемахана украинских пленных.

«…президент и его Зекоманда одновременно обрушивают систему международной поддержки страны, которая кровью и потом строилась последние 5 лет, наглухо убивают результат работы спецслужб вместе с мотивацией рисковать жизнями ради Родины (при задержании Цемаха, напомню, погиб сотрудник СБУ) и лишают аргументов даже часть своих сторонников. Кстати, робкое недовольное роптание действиями президента среди его сторонников-интеллектуалов уже началось, если кто не заметил», — считает Березовец.

Он полагает, что осужденный в России украинец Олег Сенцов якобы не согласился бы вернуться домой в обмен на освобождение Цемаха.

«С точки зрения кукловодов выдача Цемаха это вовсе не грандиозный провал внешней политики страны. Это всего лишь заставка к финальному пек-шоту очередного видосика. И если в финале ролика появится, например, Олег Сенцов, по мнению режиссеров, это окупит весь негатив… Кстати, я совсем не уверен, что Сенцов, будь он в курсе такой операции, согласился бы вернуться домой…», — пишет Березовец.

По его словам, команда Зеленского не может победить Кремль. «Но проблема как раз-таки заключается в том, что когда КВНщики начинают играть с офицерами КГБ, в итоге получится совсем не рейтинговое шоу, а очередной триллер с трагическим концом», — добавил Березовец.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке направил письмо в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха в рамках запланированного обмена пленными.

В нем Вестербеке называет Цемаха подозреваемым в деле о сбитом MH17 и настаивает на том, что «чрезвычайно важно» допросить его силами Совместной следственной группы. В случае выдачи Цемаха России та не позволит следователям общаться с подозреваемым. По данным украинских СМИ, с 31 августа в Киеве работают голландские следователи. Ожидается, что они допросят бывшего начальника ПВО ДНР Цемаха.