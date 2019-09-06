Краснодар, 6 сентября, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Сильные дожди, грозы прогнозируются на территории краснодарского края и Республики Адыгея 6−7 сентября, сообщила пресс-служба Росгидрометцентра.

Гюстав Курбе. Порыв ветра. 1865

По данным синоптиков, 6−7 сентября на территории Кубани и Адыгеи пройдут сильные дожди, грозы, град. Ветер будет достигать 15−20 м/с, в районе Сочи до 22 м/с. Сильный ветер сохранится и 8 сентября —, 7−8 сентября в районе Новороссийска 22−25 м/с.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 сентября на Сочи обрушились сильные дожди, вылилась почти месячная норма осадков. На двух дорогах движение ограничено после схода селей.

Читайте также: В Сочи объявили штормовое предупреждение