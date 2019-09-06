Москва, 6 сентября, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Российская валюта 6 сентября завершает торговую неделю в плюсе. Ранее рубль обновил минимумы февраля 2019 года, от которых впоследствии отступил. Доллар на рынке Форекс сегодня стабилен, нефть тоже не показывает значимых движений, что обусловило консолидацию пары в районе отметки 66 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Впрочем, до конца дня расстановка сил еще может поменяться. Если решение Банка России, который, скорее всего, снизит ставку на 0,25%, не окажет существенного влияния на динамику российской валюты, то события в США могут привнести волатильность в пару», — полагает эксперт.

Штаты публикуют ключевой отчет по занятости, и, если верить вчерашним данным ADP, есть шансы увидеть приличные показатели. В этом случае сомнения инвесторов в снижении ставки ФРС в сентябре усилятся, а доллар укрепится.

«Так, если показатели занятости и зарплат превысят прогнозы, пара доллар/рубль уверенно расположится над уровнем 66 руб., но на недельном графике, скорее всего, останется в минусе, поскольку давление на рубль ограничивает относительно позитивная динамика нефтяных котировок.

Brent борется за отметку $61 за баррель после вчерашнего рывка выше уровня $62. Несмотря на то, что сейчас в сырьевом сегменте превалирует бычий уклон, динамика показывает, что рынок не готов к полноценному ралли из-за сохраняющихся рисков на торговом фронте», — считает Николаев.

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