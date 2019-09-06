Варшава, 6 сентября, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Министры сельского хозяйства Польши и стран Прибалтики подписали декларацию, в которой договорились совместно требовать у Брюсселя выравнивания выплат земледельцам, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Встреча состоялась в польском Сероцке.

(сс) Nastya Kvokka Фермерские орудия труда

По словам министра сельского хозяйства Литвы Андрюса Палёниса, неравномерные выплаты замледельцам в ЕС искажают конкуренцию и ухудшают положение фермеров Восточной Европы.

Слова Палёниса сегодня, 6 сентября, приводит его пресс-служба. По словам министра, литовские фермеры получают в три раза меньше прямых выплат, чем фермеры в Западной Европе.

Стороны договорились добиваться, чтобы финансовая перспектива помощи ЕС 2021—2027 годов стала последней, когда выплаты неравные.