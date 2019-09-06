Москва, 6 сентября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Иван Бинков, как и многие ребята, в детстве мечтал быть космонавтом. Но в отличие от многих школьников, кроме невесомости и еды из тюбиков его интересовала астрономия и то, чем отличается устройство ракетного двигателя от мотора папиной машины. К своей детской мечте Иван подошёл, пожалуй, ближе всех из своих школьных друзей — сегодня молодой человек заканчивает МГТУ им. Баумана и, благодаря призовому месту по направлению «Аддитивные технологии» в студенческой олимпиаде «Я — профессионал», этим летом проходил стажировку в АО «Российские космические системы».

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Иван Бинков

О своей стажировке и будущей работе Иван Бинков рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Иван, прежде чем мы начнем говорить про вашу стажировку, можно в двух словах объяснить, что такое аддитивные технологии?

Помните, как Микеланджело описывал процесс создания своих скульптур: «Я беру камень и отсекаю всё лишнее» — это субтрактивная технология (от «subtract» — «вычитать»). А вот если бы великий итальянец был аддитивным технологом, он создал бы модель будущей скульптуры и напечатал ее на 3D-принтере. Преимущества аддитивных технологий очевидны: возможность изготовления объектов, которые невозможно создать традиционным способом, меньший расход материала. Минусы тоже есть: к сожалению, сегодня мы пока не умеем использовать все известные материалы в 3D-печати, а некоторые материалы очень дороги, но перспективы у аддитивных технологий очень большие.

Скоро ли в космос будут летать корабли, напечатанные на 3D-принтере? А если серьезно, расскажите, чем вы занимались на стажировке?

В вашей шутке действительно есть доля шутки — уже сегодня есть успешные опыты по использованию «выращенных» деталей ракетных двигателей. Более того, на корабле есть еще масса деталей, многие из которых совсем скоро можно будет создавать с помощью аддитивных технологий. При конструировании любого летательного аппарата очень важно снизить его массу. Аддитивные технологии позволяют решить эту задачу и поэтому имеют хорошие перспективы в космической отрасли.

Моя задача в РКС заключалась в том, чтобы предложить технологические решения для замены субтрактивных технологий на аддитивные при создании некоторых изделий. А еще нужно было найти утвержденные государственные стандарты, в рамках которых эти решения могут быть реализованы.

То есть, большую часть времени на стажировке вы провели, работая с бумагами, а не с 3D-принтером? Не было скучно?

Скучно мне точно не было — я столкнулся с рядом вопросов и проблем, которые поставили передо мной в РКС, где моих профильных знаний было недостаточно. Приходилось собирать дополнительную информацию, изучать зарубежные источники, что, несомненно, «прокачало» мои знания в этой сфере. Да, возможно, заниматься 3D-моделированием, а еще лучше — настраивать принтер — это то, за чем время пролетело бы незаметно. Но, если подходить к освоению аддитивных технологий основательно, нужно иметь ответы на вопросы, которые мы обсуждали с коллегами в РКС. Я им очень признателен за возможность досконально разобраться в некоторых аспектах 3D-производства.

Заканчивая стажировку, вы ждали приглашения на постоянную работу в Российские космические системы?

Да, и я его получил. Мне было комфортно сотрудничать с коллегами, которые очень тепло меня приняли, но я не уверен, что готов связать свою жизнь с 3D-технологиями в космосе. Моя стажировка как раз показала мне, что из-за зарегламентированности наша космическая отрасль уступает гражданской промышленности в части внедрения аддитивных технологий. Получается, что в менее рискованном гражданском производстве 3D-печать больше распространена. А значит, используются передовые технологии, и динамика их развития более стремительная, чем в космосе.

Значит, вы не мечтаете о космосе и предпочли бы гражданские отрасли промышленности?

В XX веке развитие технологий шло из военно-промышленного комплекса на гражданку, но сегодня ситуация диаметрально поменялась. Именно развитие «гражданских» технологий двигает «оборонку» и космос. Но моя мечта несколько в другой плоскости: я хотел бы попробовать свои силы в компании, которая производит оборудование для 3D-печати. Налаживание 3D-принтеров, выработка алгоритмов и методик 3D-печати — это сфера моих академических интересов в университете. А главное, досконально разобравшись в аддитивных технологиях на таком уровне, я буду востребован в любой отрасли их применения.