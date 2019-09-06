Сургут, Югра, 6 сентября, 2019, 12:12 — ИА Регнум. В Югре 6 сентября наступил второй день бессрочной голодовки бывших участников программы «Доступное жильё молодым». С утра к ним в Сургут с уговорами прекратить акцию протеста приехали представители региональных органов власти, Общественной палаты ХМАО, «Ипотечного агентства Югры», депутаты думы автономного округа и города Сургута, журналисты местных изданий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео «Обсуждение программы «Доступное жильё молодым"». vk.com/shtabugra Встреча представителей региональных органов власти, уполномоченного по правам человека, общественной палаты Югры, ипотечного агентства Югры с жительницами Сургута по теме программы «Доступное жильё молодым»

Трансляция переговоров ведётся в прямом эфире в паблике правительства Югры. В качестве основного переговорщика выступает уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. Ничего нового для участников акции протеста, по их словам, она не сказала. Всё это они уже слышали во властных кабинетах и читали в официальных ответах. Наталье Стребковой остаётся лишь предлагать протестующим прекратить голодовку, беречь здоровье и попить чаю.

«Под каждую жизненную ситуацию закон не придумаешь. Пальчиков на руке у нас пять. Каждый надрежешь — всей руке больно. Давайте объединимся в какой-нибудь совет, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, чтобы выработать решение, устраивающее всех, и не будем разводить злобные дискуссии в социальных сетях. Давайте спросим мнение жителей округа в онлайн-голосовании», — предложила Наталья Стребкова.

Напомним, что главное требование участниц голодовки в Сургуте — прекратить судебное взыскание компенсации процентной ставки, а также субсидий на ипотеку, ранее выплаченных участникам программы «Доступное жильё молодым». Напомним, возврата денег по решениям судов требует «Ипотечное агентство Югры» с тех, кто владеет недвижимостью. Протестующие возражают: когда они вступали в программу, то в условиях было прописано «нет недвижимости в ХМАО». Спустя годы «Ипотечное агентство Югры» проверяет документы и заявляет, что жилья в собственности у участников программы не должно было быть на всей территории России.

Представитель «Ипотечного агентства Югры» сообщил протестующим, что из более 30 тыс. семей, получивших субсидии и компенсации процентной ставки по ипотеке, на сегодня проверено 13 тысяч. Из числа проверенных 257 семей предоставили недостоверные сведения о владении недвижимостью. Проверки, как можно было понять из сумбура, продолжаются, и число семей, которым придётся вернуть деньги в югорскую казну, вероятно, будет увеличиваться. Речь идёт о суммах от 800 тыс. рублей и выше с каждой «недобросовестной» семьи — участницы программы.

Протестующие недоумевают: их дело было справки и документы собрать, отдать, «Ипотечное же агентство Югры» обязано было сперва проверить документы, а потом выдавать деньги. Но получилось наоборот. Сперва выдали бюджетные деньги, а потом спохватились, что не тем. Кто в этой ситуации виновен: получатели субсидии или «Ипотечное агентство Югры», согласовавшее выдачу бюджетных денег без проверки документации? Суды автономного округа почему-то требуют деньги обратно с участников программы.

«Мы решения судов отменить не можем», — сетует уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

Тем временем голодовка сургутских молодых ипотечников продолжается. Одной из пяти участниц протеста уже потребовалась медицинская помощь.