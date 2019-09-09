Киев, 10 сентября, 2019, 00:21 — ИА Регнум. Венгрия надеется на нового президента Украины в части налаживания двухсторонних отношений, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. С чем связаны эти надежды, рассказывает в своем обзоре украинской региональной прессы редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Украины

В том, что в последние годы отношения Венгрии и Украины претерпевали ряд неприятных поворотов, во многом вина Петра Порошенко, полагает Сийярто. Венгерский дипломат указал на то, что ушедший со своего поста президент предпринимал весьма негативные для этих отношений шаги, такие, как «притеснения прав венгерской общины, запугивания венгерской общины и в какой-то степени враждебное отношение к венгерской общине, что привело к плохим настроениям».

Однако приход к власти Владимира Зеленского вселяет надежду.

Петер Сийярто «В глобальной политике и экономике происходят масштабные изменения, и все мы, в том числе Украина, Венгрия, Европейский союз, сталкиваемся с новыми вызовами. И в такое время очень важна стабильность. В Венгрии, например, очень важно, чтобы была политическая стабильность. У нас, например, премьер работает в должности уже третий срок и опирается на 2/3 парламентского большинства. Я думаю, что и на Украине, чем стабильнее будет политическая ситуация, тем больше шансов ваша страна будет иметь для развития».

О других темах украинской прессы читайте в статье Станислава Стремидловского «Польский язык шагает по Украине».