Самара, 6 сентября, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Горячую воду на неделю отключили в домах Самары, в связи с подключением участка новой тепломагистрали по ул. Ташкентской. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба АО «ТПС».

Без горячей воды

Горячее водоснабжение будет приостановлено с 6 по 12 сентября для потребителей, проживающих на улицах Ново-Вокзальная, Ново-Садовая, XXII Партсъезда, Солнечная, Ташкентская, Стара-Загора, Московское шоссе.

Сотрудники коммунальной службы будут менять схему подачи теплоносителя и подключать смонтированный участок к основной сети.

«На протяжении всего ремонта горячее водоснабжение для жителей близлежащих домов обеспечивалось по резервным трубопроводам без ограничения», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, что энергетики Самары в этом году заменили порядка 2,5 км теплотрассы диаметром 800 мм.