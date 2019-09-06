Екатеринбург, 6 сентября, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Екатеринбург вошёл в топ-200 ежегодного международного рейтинга городов агентства Global Destinations Cities Index по числу туристов, прибывающих в мегаполис из зарубежных стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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Из российских городов в рейтинг вошли также Владивосток, Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург. Возглавляет список четвёртый год подряд Бангкок.

Отметим, что при составлении рейтинга учитывается количество международных туристов, а также их затраты во время путешествия по городам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Екатеринбург и Свердловская область вошли в десятку самых удобных и привлекательных городов и регионов России для любителей путешествовать на собственном автомобиле.