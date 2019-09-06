Лобня, Московская область, 6 сентября, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В Московской области задержали гадалку, которую подозревают в краже ценностей у пенсионерки из городского округа Лобня. Общая сумма ущерба оценивается в 300 тыс. рублей, сообщает 6 сентября ГУ МВД России по Московской области.

Дейстер Виллем Корнелис. Гадалка

Задержанная 58-летняя жительница Ярославской области представилась пенсионерке из Лобни «целительницей» из Болгарии. Она заявила о скорой гибели дочери пострадавшей и предложила услуги по «снятию порчи». Попав в квартиру пенсионерки, подозреваемая выманила у неё ювелирные украшения и денежные средства.

«При изучении записи камеры видеонаблюдения полицейские установили и задержали подозреваемую. Правонарушительница была ранее судима за совершение 27 эпизодов краж и мошенничеств», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», максимальное наказание в соответствии с которой предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Ведётся следствие.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, во Владимире сиделка обокрала 79-летнюю пенсионерку. Сумма ущерба оценивается в 265 тыс. рублей.