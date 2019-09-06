Исламабад, 6 сентября, 2019, 19:41 — ИА Регнум. 5 сентября Всемирный экономический форум опубликовал доклад «Конкурентоспособность туризма», в котором назвал Пакистан страной с худшим туристическим сектором в Южной Азии.

Пакистан

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, несмотря на плохие позиции в Южной Азии, Пакистан улучшил свое положение в общем рейтинге, поднявшись с 124 строчки на 121 строчку (из 140 стран).

Как отмечает доклад, главными проблемами Пакистана остаются слабое развитие инфраструктуры туризма, а также «международная открытость», безопасность и уровень гигиены. Напомним, что увеличение туристической привлекательности Пакистана — одна из целей правительства партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»).