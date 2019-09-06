Исламабад, 6 сентября, 2019, 18:41 — ИА Регнум. На переговорах по Картарпурскому коридору индийская делегация поставила новые условия Исламабаду, потребовав, чтобы Пакистан ежедневно принимал по десять тысяч паломников.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Индия также потребовала, чтобы вместе с паломниками-сикхами в Картарпур (пакистанская провинция Панджаб) могли отправиться индийские чиновники. Индийская сторона также хочет, чтобы Исламабад позаботился о бесплатных обедах для паломников (сикхские обеды лангар). Сообщается, что пакистанская делегация во главе с официальным представителем МИД Мухаммадом Фейсалом отвергла требования индийской делегации, из-за чего переговоры зашли в тупик.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пропускного пункта на границе, который позволит паломникам-сикхам из Индии посещать гурудвару (молельный дом) Картарпур Сахиб в пакистанском Панджабе, не получая пакистанскую визу.