Москва, 6 сентября, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Для поступления в вузы абитуриентам потребовалось набрать по крайней мере от 22 до 42 баллов в зависимости от предмета. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщается в обзоре по итогам приёмной кампании, подготовленном при участии образовательным центром «Эврика» по данным крупнейших российских вузов.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вузы, варьируется от 22 баллов по иностранным языкам до 42 баллов по самому популярному предмету у выпускников — обществознанию», — сообщили в обзоре.

Что касается других предметов, то по литературе минимальный уровень составил 32 балла, по физике — 36, по географии — 37, по информатике и ИКТ — 40, по математике профильного уровня — 27, по истории — 32 и, наконец, 36 по биологии.