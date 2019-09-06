Вашингтон, 6 сентября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Премия в размере 3 млн долларов за прорыв в области физики будет поровну разделена между 347 учеными, которые сделали первый снимок черной дыры. Об этом сообщает 6 сентября AMNA.

Цитата с сайта Axios Фото черной дыры

Премия Breakthrough была учреждена в 2012 году российско-американским миллиардером Юрием Милнером при поддержке таких персон, как Марк Цукерберг (Facebook) и Сергей Брин (Google). Это самая щедрая награда в научном мире (для сравнения, Нобелевская премия составляет около 1 млн евро).

Вручение премии произойдет на торжественном вечере 3 Ноября в научно-исследовательском центр Эймса в NASA.

Напомним, 10 апреля сего года впервые в истории человечества люди узнали, как выглядит черная дыра. Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).

Фотография, сделанная телескопом Event Horizon (ЕНТ — «Горизонт событий»), представляет собой первый реальный взгляд человечества на черную дыру и может фундаментально изменить то, как мы понимаем эти объекты и проверяем даже самые основные законы физики.