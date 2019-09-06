Симферополь, 6 сентября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Жители крымского полуострова будут обеспечены качественной питьевой водой в рамках реализации национального проекта до 2024 года. Об этом 5 сентября в прямом эфире телеканала «Крым 24» заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Питьевая вода

«Сейчас качественной питьевой водой обеспечено всего 75% населения республики. В Первомайском, Джанкойском, Красноперекопском районах есть серьёзные проблемы — высокая минерализация воды. Необходимо строить соответствующие очистные сооружения до 2024 года», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымские учёные сообщили, что перекрытие Северо-Крымского канала привело к засолению почв на севере полуострова.

Об этом: Перекрытие Северо-Крымского канала спровоцировало засоление почв — учёный