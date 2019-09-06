Киев, 6 сентября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. В Одесскую область Украины 5 сентября прибыло судно с углем марки «Г» для ТЭС частного энергетического холдинга ДТЭК (принадлежит олигарху Ринату Ахметову).

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Как уточнили в ДТЭК, компания приобрела этот уголь в Южной Америке (Колумбии), чтобы пополнить запасы и обеспечить стабильную работу ТЭС Украины в осенне-зимний период.

Партия составляет 88 тыс. тонн угля, в порту уже начали разгрузку судна.

«Успешное прохождение отопительного сезона — наша главная задача. Сегодня в украинской энергетике сложилась ситуация, когда ТЭС должны заместить объемы электроэнергии, которые должны были бы произвести другие генерации. Поэтому тепловая генерация должна подставить плечо энергосистеме, и ДТЭК готов это сделать», — заявил прессе генеральный директор «ДТЭК Энерго» Дмитрий Сахарук.

Всего, отметил менеджер, компания уже законтрактовала 388 тыс. тонн угля из-за границы.

Финансовая сторона сделки не разглашается.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации Минэнерго, запасы угля на складах ТЭС Украины по состоянию на 2 сентября составляли 688,4 тыс. тонн, что в 2,2 раза (на 885,1 тыс. тонн) ниже прошлогодних.

3 сентября глава Независимого профсоюза горняков Украины и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец заявил журналистам, что если в 2018 году в стране были проблемы с накоплением угля на складах, то сейчас «это просто катастрофа». По его словам, мало того, что запасы на складах гораздо ниже прошлогодних, так еще каждый день в стране расходуется примерно 49 тысяч тонн — т. е. Украина тратит запасы в два раза быстрее, чем пополняет.

В конце августа на тот момент представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что на Украине сложилась ситуация, «когда у нас достаточно низкие накопления угля на складах».

«Мы имели, скажем так, сложную дискуссию с компаниями тепловой генерации, в частности с крупными компаниями, и подчеркивали, что нельзя использовать запасы угля на складах как способ шантажа для повышения тарифов», — заявил тогда Герус.