Ставрополь, 6 сентября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесен обвинительный приговор двум чиновникам в Кировском районе. Бывший начальник отдела строительства администрации Кировского городского округа Иван С. и его заместитель Андрей Р. уличены в получении взятки, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Как установлено судом, чиновники за взятку в размере 480 тыс. рублей согласились изготовить подложные документы о разрешении на строительство 16 объектов недвижимости. При этом на момент совершения преступления в июле 2018 года все объекты уже были возведены одной из компаний. Денежное вознаграждение злоумышленники потребовали с кадастрового инженера, представшего интересы этой фирмы.

Обвиненный во взяточничестве начальник отдела получил пять лет колонии строгого режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей, а его подчиненный отделался условным наказанием в виде пяти лет с испытательным сроком на четыре года и таким же штрафом. Оба они лишены возможности в течение трех лет занимать должности на государственной и муниципальной службе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года под суд попал бывший замначальника госпиталя медико-санитарной части МВД Ставропольского края Карэн Гулиев. Его обвинили во взятке в размере 2,3 млн рублей.