Симферополь, 6 сентября, 2019, 11:05 — ИА Регнум. После запуска железнодорожного моста в Крыму будут пересмотрены цены на все группы товаров, которые перевозят железнодорожным транспортом. Об этом 5 сентября в прямом эфире телеканала «Крым 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Most.life Действующая автодорожная и строящаяся железнодорожная части Крымского моста

«В этом году ожидаем запуска железнодорожной ветки Крымского моста, думаем, что всё-таки это разрядит ситуацию. В первую очередь это касается оптовых цен, после чего начнется регулирование розничных цен», — отметил глава региона.

Он также выразил надежду, что на полуострове вскоре начнут работать крупные операторы рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики сообщил, что на полуострове не удалось стабилизировать рост цен, поэтому местные власти намерены обратиться к руководству страны с просьбой ввести меры государственного регулирования цен.