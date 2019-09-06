Чита, 6 сентября, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Два доктора Борзинской центральной районной больницы Забайкальского края — хирург Алексей Захаров и врач-педиатр Эльвира Бронникова получили квартиры. Как поясняет пресс-служба забайкальского губернатора, жильё приобретено на средства дальневосточной субсидии.

Правительство Забайкальского края Врачи Борзи стали новоселами

«Сейчас ещё в трех благоустроенных квартирах идёт ремонт. После мы их также передадим в пользование специалистам больницы на время действия трудового договора. Считаю, что обеспеченность жильем — это принципиальный вопрос, решение которого будет способствовать привлечению медиков в районное звено», — отметил главный врач Борзинской ЦРБ Дугоржап Доржиев.

Всего же по плану социального развития центров экономического роста для медиков Забайкалья, работающих в районах края, будет приобретено более 200 квартир. До конца 2019 года порядка 70 медицинских работников станут новоселами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после того, как осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа, на эти регионы стали распространять все преференции, положенные дальневосточникам. В частности, по плану социального развития центров экономического роста и национальному проекту «Здравоохранение» в Забайкальский край выделено более шести миллиардов рублей. На средства единой дальневосточной субсидии до 2021 года реализуют 13 мероприятий.

Известно, что 700 тысяч забайкальцев живут в сельской местности, а медицинские организации не находятся в шаговой доступности. Это обстоятельство подвигло главу региона Александра Осипова предложить рассмотреть Забайкалье в качестве пилотного региона, где Минздраву РФможно было бы отработать эффективную организацию первичного медицинского звена.

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