Москва, 6 сентября, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Российская компания «Технодинамика» (входит в Ростех) разрабатывает парашют, который позволит военным выжить при падении в воду, сообщили в пресс-службе холдинга.

Mil.ru Прыжки с парашютом

Отмечается, что компания планирует внедрить сразу несколько решений.

«Одно из них — быстросъемные замки-отцепки на свободных концах парашютной системы, которые позволяют оперативно высвобождаться», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Также прорабатывается включение в конструкцию подвесной системы парашюта автоматически надуваемого элемента плавучести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Северный пресс», входящая в концерн «Гранит-Электрон» корпорации «Тактическое ракетное вооружение», разработала инновационный тренажер для обучения личного состава ВДВ и спецназа прыжкам с парашютом. Он носит название «Кудесник» — комплекс учебного десантирования нагрузок и координации.

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