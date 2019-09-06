Мэр Вильнюса не стал приказывать снимать памятную доску пособнику нацистов
Вильнюс, 6 сентября, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс не стал распоряжаться снимать незаконно установленную мемориальную доску пособнику нацистов Йонасу Норейке и лишь выразил сожаление в связи с незаконными действиями националистов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 5 сентября толпа националистов из примерно нескольких сотен лиц установила на фасаде библиотеки литовской Академии наук мемориальную табличку в честь Йонаса Норейки, которого в Литве считают национальным героем за его подпольную деятельность против Литовской ССР, но который при фашистской оккупации активно участвовал в Холокосте и повинен в смерти тысяч евреев — он своими распоряжениями, как глава Шяуляйского уезда, отправлял их в гетто на уничтожение.
На здании библиотеки в центре Вильнюса мемориальная доска Норейке висела много лет, однако мэр города распорядился её демонтировать, после чего в Вильнюсе прошли митинги националистов, а 5 сентября вечером была установлена новая мемориальная доска.