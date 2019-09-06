Соледар, ДНР, 6 сентября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Женщина, раненная в ходе обстрелов украинскими силовиками юга ДНР, доставлена в больницу, сообщили 6 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Мирная жительница 1957 года рождения получила термические ожоги верхних конечностей первой и второй степени, а также дыхательных путей», — сказано в сообщении.

Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в районную больницу Новоазовска.

В пресс-службе добавили, что в результате обстрелов населённого пункта Качкарское начались пожары по трём адресам. Сотрудники МЧС ДНР приступили к тушению огня.

Напомним, утром 6 сентября украинские силовики начали обстреливать южную часть ДНР из гаубиц и миномётов.

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