Киев, 6 сентября, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».

Цитата из к/ф «Любовь и голуби». реж. Владимир Меньшов. 1984. СССР Не пойду!

По его словам, Порошенко не явился в суд из-за того, что его повестка была оформлена с нарушениями, а значит, он не пришел по «уважительной причине».

«Я сегодня явился и подал соответствующий документ, где описал, что повестка была оформлена с нарушением сроков уголовно-процессуального законодательства — это является уважительной причиной для неявки», — заявил Головань.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября экс-глава Украины Пётр Порошенко также не явился на допрос в ГБР, сославшись на свой статус депутата.