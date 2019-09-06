Канберра, 6 сентября, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Правительство Австралии намерено решить проблему неравного доступа к образованию в зависимости от региона страны. В частности, учителям Мельбурна значительно повысят зарплату, если они согласятся переехать в сельскую местность, сообщает австралийский новостной портал ABC News.

Chris Fithall

Сегодня школы, расположенные в маленьких городах, испытывают острый дефицит высококвалифицированных кадров, а на некоторые вакансии зачастую не поступает ни одного отклика. Правительство страны направит 45,2 миллиона долларов на прибавку к зарплате. В первые три года работы в сельской местности учителя будут получать дополнительно 9000 долларов в год, а затем зарплата будет резко расти — вплоть до дополнительных 50 000 долларов в год в самых нуждающихся в учителях регионах.

Часть средств — 12,8 млн — будет направлена на курсы повышения квалификации и расширение образовательных программ, чтобы привлечь как можно больше людей, желающих стать преподавателями.