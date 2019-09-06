Сеул, 6 сентября, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Южнокорейский судостроительный конгломерат Samsung Heavy подписал соглашение с верфью «Звезда» о проектировании танкеров по перевозке сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Neftegaz.ru Арктик СПГ — 2

Газовозы будут использоваться для транспортировки СПГ на проекте Арктик-СПГ 2. Учитывая непростые условия эксплуатации, перед Samsung Heavy стоит непростая задача: мощность двигателей танкеров должна достигать 45 МВатт, корабли должны преодолевать лёд толщиной до 2,1 м при температуре до минус 52 градусов. Кроме того, Samsung Heavy и «Звезда» подписали отдельное соглашение о сотрудничестве в разработке газовозов-шаттлов для транспортировки СПГ с морских платформ.

Это уже не первый подобный опыт для южнокорейской компании. В 2005 Samsung Heavy построила первый в мире арктический газовоз-шаттл, а в 2008 — первую арктическую буровую платформу.