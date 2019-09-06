Пхеньян, 6 сентября, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Новые баллистические ракеты, которыми обзавелась КНДР, могут нивелировать боевые возможности США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском региона. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные южнокорейским новостным изданием «Чосон Ильбо».

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Президент США Дональд Трамп не видит ничего страшного в недавних ракетных запусках КНДР. Однако с мая Северная Корея успешно испытала ракеты трёх видов — типа «Искандер», тактическую ракету класса «земля-земля» и ракетную систему залпового огня калибра 500-мм. Кроме того, новые ракеты являются твердотопливными, что значительно повышает их боевые возможности, утверждают аналитики американского Центра по изучению проблем нераспространения им. Джеймса Мартина.

По оценкам экспертов, под ударом могут оказаться американские военные базы в Южной Корее и Японии, а также на Гуаме, где в общей сложности находится свыше ста тысяч человек и сотни единиц боевой техники. Существующие системы ПВО и ПРО могут оказаться бессильными против новейших северокорейских ракет.