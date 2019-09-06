Алексеевка, Белгородская область, 6 сентября, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут выйти на свободу не ранее 17 сентября, после того как решение суда вступит в законную силу. Для этого должно пройти не менее десяти суток.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кокорин и Мамаев

Решение об условно-досрочном освобождении известных спортсменов из исправительной колонии принял 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области.

Игроки клубов Российской премьер-лиги стали участниками двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. В одной из потасовок пострадал водитель Виталий Соловчук, в другой — высокопоставленный чиновник Минпромторга Денис Пак.

Как сообщало ИА REGNUM, в исправительной колонии №4 в Белгородской области выездной суд принял решение об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.