Нью-Дели, 6 сентября, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства обороны Индии АпурваЧандра заявил общественности, что ведомство и компания Hindustan Aeronautics Limited договорились о стоимости контракта на закупку 83 многоцелевых истребителей Tejas. Сообщается, что официальное подписание контракта уже состоится в ближайшие несколько месяцев.

Rajan Manickavasagam Истребитель Tejas

«Мы подпишем контракт по самолетам в ближайшие 3−4 месяца», — заявил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», общая стоимость оценивается в 500 миллиардов рупий (примерно 458 миллиардов рублей). Стоит отметить, что ранее был размещен заказ на покупку 40 таких же самолетов.

Десять легких истребителей из общего количества будут предназначены для учебных целей.