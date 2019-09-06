Омск, 6 сентября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Супружеская пара из Омской области осуждена за совершение особо тяжких преступлений в отношении детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 сентября в региональном следственном управлении СКР.

Баззащитный ребенок

По информации ведомства, обвинительный приговор вынесен в отношении Людмилы Амельченко (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, соединённое с жестоким обращением, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и Михаила Амельченко (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, соединённое с жестоким обращением, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Супруги проживают в одной из деревень в Омской области. У них есть пятилетний сын, а также четырёхлетний сын Людмилы Амельченко. В 2018 году мужчина дважды причинил старшему ребёнку «лёгкий вред здоровью» — ножевую рану голени и рваную рану уха. В марте прошлого он причинил младшему ребёнку тяжкий вред здоровью — перелом бедренной кости.

В январе 2019 года младший ребёнок получил в результате действий супругов закрытую черепно-мозговую травму.

Суд назначил Людмиле Амельченко пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Михаилу Амельченко — девять лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.

Также идёт расследование уголовного дела по факту халатности работников органов опеки и попечительства, сотрудников полиции, которые не пресекли жестокие действия в отношении детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, первое место в России по случаям жестокого отношения к несовершеннолетним занимает Еврейская автономная область (ЕАО). В этом регионе на 10 тысяч детей приходится 7 случаев жестокого отношения со стороны взрослых. Всего, как пишет РБК, за 2018 год здесь было зарегистрировано 26 подобных случаев.

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