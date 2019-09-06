Нью-Дели, 6 сентября, 2019, 21:42 — ИА Регнум. На фоне пятидневного визита в Индию делегации руководителей и представителей 20 британских университетов, ассоциация высших учебных заведений Великобритании опубликовала данные исследования, в котором утверждается, что большинство индийских выпускников (51%) университетов Туманного Альбиона зарабатывают выше среднего в своей сфере. При этом участвующие в опросах женщины в 90% случаях утверждали, что зарабатывают больше, чем среднестатистический работник.

Айтен Юран

В исследовании также говорится, что в период с 2011 по 2016 год 62% индийских выпускников британских вузов вернулись на родину, 16% остались работать в Великобритании и 4% уехали в США.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», индийцы работают преимущественно в IT-секторе, примерно 13,8% опрошенных.

При этом число индийских студентов, направляющихся на обучение в Великобританию, неуклонно растет. Согласно данным, за последний год их количество увеличилось на 42%.