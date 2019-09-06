Санкт-Петербург, 6 сентября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. В Соляном переулке в центре Петербурга в эти минуты 6 сентября началось торжественное открытие обновленной экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Это знаковое для города событие приурочено к Дню памяти жертв блокады Ленинграда (8 сентября).

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие обновленного Музея обороны и блокады Ленинграда

На церемонию открытия музея приглашены ветераны Великой Отечественной войны и блокадники, представители общественных организаций, сотрудники музеев города. Здесь же присутствуют полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов и другие официальные лица, передает корреспондент ИА REGNUM.

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда был открыт 27 января 1946 года. Многие ленинградцы, только что пережившие блокаду, пополнили его своими бесценными экспонатами. В 1953 году, после инспирированного «Ленинградского дела», музей закрыли. Экспонаты были переданы в другие учреждения культуры, значительная их часть была попросту уничтожена. В 1989 году было принято решение о восстановлении музея.

В помещениях музея в Соляном переулке с июня 2018 года были проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы. В январе 2019 года, в дни 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, президент России Владимир Путин выделил из резервных средств 150 млн рублей на цели ремонта и развития музея.

Как обещают в Смольном, в ходе развития музея будет организован Научный центр по изучению истории Ленинградской битвы и блокады Ленинграда. В составе музея появится несколько филиалов — в частности, в Доме радио, в трамвайном парке и на хлебозаводе «Каравай» — все эти организации и предприятия работали во время блокады Ленинграда. Также появится медиацентр, который облегчит посетителям доступ к архивным документам и тематическим материалам.

Ранее Смольный сообщил о решении выкупить у Минобороны помещения, примыкающие к музею, для нужд фондохранилища и расширения экспозиции. За счет этого музей сможет получить еще почти 3500 квадратных метров.

Сегодня, 6 сентября, перед входом в музей обороны и блокады Ленинграда объединением «Ленрезерв» представлены образцы военной техники времен Великой Отечественной войны.

6 и 7 сентября вход в музей будет осуществляться только для организованных групп, 8 сентября музей откроет двери для всех желающих. В этот памятный день музей предложит культурно-просветительскую программу «Память сердца», которая посвящена жизни ленинградцев в осажденном городе.

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Добавим, что в 2017 году на Смольной набережной было решено построить за 6 млрд рублей новый музейный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда». Однако в конце 2018 года новая городская администрация решила отказаться от этой стройки, сосредоточившись на развитии существующего музея в Соляном переулке.